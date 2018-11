'Alberi per il futuro'. L’iniziativa nazionale del Movimento 5 Stelle arriva anche in Molise

Il progetto nasce nel 2015 tra Reggio Emilia e Milano. Oggi l'associazione 'Gianroberto Casaleggio' porta avanti questa esperienza



CAMPOBASSO. Piantare alberi nei comuni italiani, questo l’obiettivo del progetto ‘Alberi per il futuro’ portata avanti dall’associazione ‘Gianroberto Casaleggio’. “Il fondatore del Movimento 5 Stelle – spiegano gli attivisti pentastellati - curava un piccolo bosco su un terreno di sua proprietà in Piemonte e in quell’occasione riuscì a condividere impegno e passione con molti altri cittadini.

Oggi l'associazione porta avanti questa esperienza e ogni anno nuovi Comuni si aggiungono all’iniziativa”. In Molise aderiranno i seguenti Comuni: Campobasso, via Cirese; Isernia, via Giulio Tedeschi (sarà presente la portavoce alla Camera dei Deputati, Rosalba Testamento); Venafro, via Colonia Giulia; Campomarino, via Carlo Alberto Dalla Chiesa; Vinchiaturo, via Emilio Spensieri; Conca Casale, strada provinciale 10.

I portavoce M5S Molise invitano tutti i cittadini a partecipare: "Ogni albero in più è un passo verso il cambiamento. Continuiamo a cambiare le cose, insieme."

