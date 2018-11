Il Molise che scompare: all’estero il 28,4% della popolazione regionale

E’ il dato che emerge dal Rapporto Demoskopika sull’economia locale, che fotografa il triste fenomeno della ‘fuga dei cervelli’. Ad andar via sono giovani, laureati, spesso con dottorati di ricerca. Li muove la difficoltà di trovare un lavoro adeguato alla propria preparazione

CAMPOBASSO. Giovane sotto i 35 anni, prioritariamente di sesso maschile, preferibilmente laureato, meglio se con un dottorato di ricerca in tasca. È questo l'identikit prevalente del cosiddetto 'cervello in fuga'.

Un fenomeno in crescita, che oltre alle gravi conseguenze, legate alle speranze di crescita del territorio, genera anche costi sociali legati alla perdita delle risorse economiche, impiegate per l'istruzione dei laureati che poi decidono di lasciare la regione.

E’ quello che fa emerge dall’indagine condotta da Demoskopika, nel rapporto annuale sull’economia locale, realizzato per conto della Banca di credito cooperativo Mediocrati. Indagine che assegna al Molise un triste primato: un numero di corregionali all’estero pari al 28,4% della popolazione, davanti a Basilicata (22,6%), Calabria (20,7%), Sicilia (15%). In termini percentuali, infatti, il Molise è primo per emigrazione fuori dai confini nazionali.

Se l’emigrazione è ripresa è anche a causa della ‘fuga dei cervelli’. Più della metà dei flussi di popolazione italiana, emigrata durante il periodo 2002-2016 (il 50,8%, in totale 148.267 persone) possiede un livello di istruzione medio-alto: la laurea e spesso anche un master o un dottorato di ricerca. Si va via perché chi ha titoli qualificati ha difficoltà a trovare lavoro nella propria regione. Soprattutto se si vive nel Sud.

Un dato che si intreccia all’indagine Istat sulla condizione professionale dei laureati. A trovare difficoltà di inserimento lavorativo sono infatti il 36,3% dei laureati, con il Molise secondo solo alla Calabria. Dati che fanno riflettere.

