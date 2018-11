Trasporto pubblico: spettanze non pagate, è caos. Insorgono i lavoratori

I dipendenti del settore si danno appuntamento davanti alla Regione Molise per rivendicare gli stipendi dovuti



CAMPOBASSO. Ci sarebbe un problema relativo al sistema informatico dietro il blocco delle spettanze destinate ai lavoratori del trasporto pubblico regionale. L’inconveniente registrato dalla PA Digitale, società alla quale è stato assegnato il compito di gestire i servizi informatici della Regione Molise, parrebbe dovuto a problemi di software, anche relativamente alla fatturazione elettronica. Insomma la liquidità per coprire gli stipendi ci sarebbe, come si apprende da fonti interne alla Regione, con i soldi fermi in tesoreria. Ma un intoppo di natura tecnica, non meglio precisato, avrebbe fatto bloccare tutto.

Le aziende del trasporto pubblico, non ricevendo alcun riscontro sul dovuto, non pagherebbero a loro volta le spettanze ai dipendenti. Se siano solo disguidi tecnici o c’è altro sarà direttamente il governatore Donato Toma a rispondere. Il presidente della Regione, infatti, è chiamato direttamente in causa dai lavoratori, i quali domattina, dovrebbero presenziare davanti Palazzo D’Aimmo, in occasione del Consiglio regionale, per chiedere chiarezza sulla questione. Si parla che di cinque mensilità arretrate, per alcuni.

