Stipendi, lievissimi segni di ripresa per Campobasso e Isernia

Come ogni anno è stato pubblicato il report sulle retribuzioni medie rilevate in 107 province italiane. Molise al terz’ultimo posto, prima di Calabria e Basilicata

CAMPOBASSO. Molise in terz’ultima posizione per l’importo medio degli stipendi: 25mila 136 euro all’anno a fronte dei 31.692 della Lombardia, prima in classifica.

Il report annuale JP Geography sulla classifica retributiva media delle 20 regioni italiane, rilevata in 107 province suddivise in tre fasce di merito, viene elaborato tenendo esclusivamente come riferimento la retribuzione annua lorda. Per ottenere la retibuzione media, viene considerata la composizione di dirigenti, quadri, impiegati e operai all’interno della provincia stessa ottenuta tramite l’elaborazione dei dati trimestrali sulle forze di lavoro (fonte Istat).

La classifica, che riguarda le regioni del Sud e le isole, vede al primo posto l’Abruzzo, con una retribuzione media annua di 26mila 852 euro, seguita dalla Campania (26.576), dalla Puglia (26.201), dalla Sicilia (25.661), dalla Sardegna (25.589), dal Molise appunto (25.136), dalla Basilicata (24.906) e dalla Calabria (24.662).

Mediamente, la retribuzione annua lorda, nelle regioni del Nord, è di 30mila 622 euro; nelle regioni del centro Italia è di 28mila 569 e nelle regioni del Sud (comprese le isole) di 25mila 961 euro.

Un dato al di sotto del quale si pone il Molise che annovera fra i suoi abitanti un’alta percentuale di impiegati pubblici.

Nel dettaglio, Campobasso si piazza al 76esimo posto (su 107) con una retribuzione lorda annua di 26mila204 euro; Isernia è al 94esimo posto con 24mila 860 euro.

Lieve miglioramento per Campobasso, che nella rilevazione del 2017 era al 77esimo posto, mentre Isernia scala due posizioni (nel 2017 era 96esima).

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale