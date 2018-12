Molise come il Portogallo e la Tunisia: flat tax al 7% per gli emigrati che rientrano in regione

Lo prevede un emendamento della Lega alla manovra di bilancio. Obiettivo frenare lo spopolamento del Mezzogiorno



CAMPOBASSO Il Molise come il Portogallo e la Tunisia: in un emendamento alla manovra di bilancio la flat tax al 7%, per i pensionati residenti all'estero da almeno 5 anni che scelgono il Sud.

Lo prevede un emendamento della Lega alla manovra di bilancio, primo firmatario il senatore del ‘Carroccio’ Alberto Bagnai, presentata oggi in Commissione.

L'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria con aliquota del 7%, si applica per cinque periodi d'imposta ed è rivolta a coloro che scelgano di trasferire la loro residenza in Italia, nei comuni con popolazione non superiore ai 20mila abitanti, in Molise e in altre regioni del Mezzogiorno: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo e Puglia.

Obiettivo frenare lo spopolamento del Sud e delle aree dell’interno. Riportando nella sua terra d’origine chi l’ha lasciata in cerca di lavoro e di opportunità. E che oggi, da pensionato, avrebbe tutti i vantaggi a rientrare. Almeno dal punto di vista fiscale e sempre che l'emendamento passi.

Un’idea, quella della tassazione ridotta, che era già stata lanciata dall’ex senatore molisano Ulisse Di Giacomo, che aveva sostenuto l’idea della ‘Zona franca’ per i pensionati. Così come più di recente dalla capogruppo regionale della Lega Aida Romagnuolo.

Per il ‘Molise fuori dal Molise’, il milione di corregionali che vive all’estero, l’attesa per il voto della manovra di bilancio. Visto che il contratto di Governo, pur prevedendo la flat tax, non aveva previsto l’incentivo per gli emigranti di ritorno: per loro solo il 7% di tasse.

