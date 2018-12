Antonio Di Pietro rilancia sulle macroregioni: “Il Molise è troppo piccolo per contare”

L’ex magistrato del pool ‘Mani pulite’ e ministro dei Lavori pubblici spiega a 'isNews' perché converrebbe superare il vincolo dell’autonomia, per proporre aggregazioni più ampie. E in grado di incidere di più sulla politica nazionale



CAMPOBASSO. Molise autonomo a tutti i costi, per Antonio Di Pietro questo paradigma va superato. La regione è troppo piccola per contare, meglio pensare ad aggregazioni più ampie. Le famose macroregioni, più volte lanciate nel corso degli anni. Poi se il Molise debba andare con l’Abruzzo o con le Marche, come nell'idea della Fondazione Agnelli, guardando a Nord per agganciare lo sviluppo, o se debba unirsi alla Puglia o alla Campania, guardando a Sud, è tutto da vedere. Ma nel frattempo l'idea è lanciata.

Una posizione espressa dall’ex magistrato di ‘Mani pulite’ ed ex ministro dei Lavori pubblici del Governo Prodi - nel 'totocandidature' delle Regionali tra i possibili aspiranti alla carica di governatore del centrosinistra - a Campobasso per partecipare a un dibattito sul tema della legalità all’Istituto ‘Pilla’.

“Io sono innamorato del mio Molise – queste le parole pronunciate da Antonio Di Pietro, in un’intervista a ‘isNews - e credo anche di aver contribuito a farlo conoscere nel corso degli anni. Ma sono convinto che nel contesto della globalizzazione, anche in Italia, sia necessaria una revisione completa del sistema delle autorità regionali".

Questa la premessa. Poi il chiarimento, su quello che secondo il fondatore dell’Italia dei Valori dovrebbe rappresentare il futuro del Paese. “Non credo – ha precisato ancora Di Pietro - ci debbano essere più le regioni a statuto speciale e tante regioni piccole. Ma servono strutture più ampie, che abbiano più voce in capitolo. Il mio Molise – ha concluso – è troppo piccolo e porta pochi voti. Quindi è poco ascoltato”.

Parole, quelle pronunciate da Di Pietro, che arrivano a pochi giorni di distanza dalla festa della Regione Molise, il 27 dicembre, nella quale si celebreranno i 35 anni della separazione dall'Abruzzo. E che potrebbero aprire un dibattito. Tra i difensori dell’autonomia a tutti i costi. E chi pensa che bisogna cambiare questi schemi. Peraltro sanciti dalla Costituzione. Perché piccolo non sempre è bello.

Carmen Sepede

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale