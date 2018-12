Nel maxiemendamento la flat tax al 7% per i pensionati che dall’estero si trasferiscono in Molise

Limitatamente a chi sposta la residenza nei comuni con popolazione inferiore ai 20mila abitanti, vale a dire quasi tutti i centri della regione. Tasse ridotte per 5 anni



CAMPOBASSO. Flat tax al 7% per i pensionati residenti all'estero che scelgono di tornare a vivere in Molise e in altre regioni del Mezzogiorno: Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo e Puglia. La proposta nel maxiemendamento alla manovra di bilancio del Governo Conte, che avrà il suo primo passaggio oggi in Senato.

L'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria con aliquota del 7%, si applica per cinque anni ed è rivolta alle persone titolari di pensione estera, che scelgano di trasferire la loro residenza nei comuni con popolazione non superiore ai 20mila abitanti. In otto regioni del Mezzogiorno, tra cui il Molise.

Obiettivo rilanciare il Sud e fermare lo spopolamento delle aree interne. Perché se i giovani vanno via, a questo punto, i pensionati potrebbero tornare.

