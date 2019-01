Primarie Pd, Facciolla tenta il colpaccio: Nicola Zingaretti non sosterrà nessuno ufficialmente

A poche ore dall'arrivo in Molise del candidato in corsa per la segreteria nazionale, il colpo di scena. L'ex assessore dichiara: il presidente della Regione Lazio non sosterrà né Durante né altri

CAMPOBASSO. Tre candidati in corsa, per il ruolo di segretario regionale del Partito Democratico del Molise. Tutti appoggiano la stessa mozione. Ma lui, il presidente della regione Lazio, chi ‘sceglierà’ come riferimento sul territorio?

A poche ore dall’arrivo di Nicola Zingaretti in Molise, una folata di vento stravolge quelli che erano gli equilibri già scritti. Ed è lo stesso Vittorino Facciolla ad uscire allo scoperto, dopo giorni di silenzio.

“L’endorsement non sarà per Durante, Zingaretti non farà alcun endorsement ufficiale", dice a telefono.

Tre giorni di lavoro, al fianco della segreteria politica del candidato al nazionale. Contatti fitti con il responsabile, Mario Ciarla. E poi l’appoggio di 80 amministratori del Molise che hanno scelto di sostenere il presidente della Regione Lazio nella corsa verso la segreteria del Partito Democratico.

Una dichiarazione che ribalta completamente il tavolo e che l’avvocato di San Martino in Pensilis, attuale consigliere regionale del Pd eletto a suon di preferenze, rilascia senza alcun filtro o possibile margine di errore.

Con Zingaretti, sostiene ancora, una larghissima parte del partito che, senza fare nomi apertamente, tranne Micaela Fanelli e Lorenzo Coia, avrebbe questa sera deciso di appoggiarlo. Resta da capire però perché, il giorno della presentazione delle ‘manifestazioni di interesse’, il 29 dicembre scorso, la segreteria di Zingaretti abbia inviato nelle redazioni una comunicazione diversa circa il candidato da sostenere.

