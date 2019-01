La Provincia di Isernia è ancora in cerca di un consigliere di Parità

Vista le poche adesioni pervenute, l’ente ha riaperto i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati



ISERNIA. La Provincia non ha ancora il nuovo consigliere di Parità. Poche le istanze pervenute entro il 29 novembre da parte di persone interessate ricoprire il ruolo dopo la scadenza del mandato affidato a Tina Fiorenzo dal 2014 al 2018.

E così l’ente ha deciso di riaprire i termini per la presentazione delle domande. La nuova scadenza è fissata alle ore 12 del prossimo 24 gennaio. L’incarico può essere affidato sia a una donna che a un uomo, in base alle loro competenze nel settore e al titolo di studio, il più possibile attinente all’ambito di intervento.

Tale figura, infatti, intraprende ogni iniziativa utile ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione delle pari opportunità. Inoltre, rileva le situazioni di squilibrio di genere, anche in ambito lavorativo e si fa promotrice di progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse dell’Unione Europea, nazioni e locali finalizzati allo scopo. Ogni anno i Consiglieri e le Consigliere degli enti regionali, provinciali e delle città metropolitane presentano un rapporto sull’attività svolta. Un incarico a costo zero, che quindi non grava sulle casse degli enti.

