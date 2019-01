Regionalismo differenziato, il Pd: pesanti e negative conseguenze per il Molise

Domani pomeriggio il gruppo consiliare del Partito Democratico ne discuterà assieme al professore di Economia Gianfranco Viesti, a Luca Bianchi (Svimez), ai massimi rappresentanti della Regione e delle Province di Campobasso e Isernia e ad un’ampia delegazione di consiglieri regionali

CAMPOBASSO. Regionalismo differenziato, si parlerà di questo domani nel corso di un incontro istituzionale promosso dal Gruppo consiliare del Partito Democratico.

Appuntamento alle 16, nel parlamentino dell’ex Giunta regionale in via XXIV Maggio, n. 130.

Il tema è “Regionalismo differenziato. L’Italia, una e indivisibile” ed è stato fortemente sottolineato proprio da Micaela Fanelli in occasione della seduta del Consiglio dei Ministri dello scorso 21 dicembre quando, su richiesta delle Regioni Lombardia e Veneto, si è avviato il percorso di definizione stabilendo la competenza esclusiva sulle 23 materie stabilite nell’articolo 117 della Costituzione.

Alla luce delle pesanti conseguenze che l’effettivo avvio dello stesso comporterebbe per le Regioni del Mezzogiorno – ed in particolar modo per il Molise – così come evidenziato dall'ultimo rapporto SVIMEZ per il Mezzogiorno, il gruppo consiliare del Partito Democratico promuove un incontro istituzionale sul tema chiamando a relazionarne Gianfranco Viesti, professore ordinario di Economia Applicata Università di Bari e il dottor Luca Bianchi, direttore nazionale Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (Svimez).

All'incontro, coordinato dal consigliere regionale Pd Micaela Fanelli, porteranno il loro saluto istituzionale il Presidente della Regione Molise Donato Toma, il Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, i Consiglieri regionali Patrizia Manzo, Quintino Pallante, Vittorino Facciolla, il Presidente della Provincia di Campobasso Antonio Battista e il Presidente della Provincia di Isernia Lorenzo Coia.

