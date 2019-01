Troppi migranti, scoppia il caos: allarme del sindaco, situazione fuori controllo

A Sessano del Molise, questa mattina, sono arrivati altri 12 ospiti provenienti da Montaquila. In totale il piccolo centro oggi accoglie 44 persone, in una situazione di sovraffollamento pericolosa anche sotto il profilo igienico sanitario. Intanto nuovi arrivi in Molise dal Cas di Castelnuovo di Porto

SESSANO DEL MOLISE. “Questa non è accoglienza, né umana né cristiana”, dice il sindaco di Sessano del Molise, Pino Venditti. Oggi, nel piccolo centro arroccato alle porte di Isernia, che conta circa 700 abitanti, sono arrivati altri 12 migranti. Provengono dal centro di Montaquila, gestito dalla stessa cooperativa che lavora su Sessano, la “Gestione Orizzonti”. Nigeriani, per la maggior parte.

I nuovi arrivi hanno creato scompiglio fra gli ospiti ’storici’, che hanno visto diminuire sensibilmente lo spazio a disposizione. “Non credo che le norme sulle superfici minime per vivere siano diverse a seconda del colore della pelle”, sbotta il primo cittadino. Da questa mattina, nella struttura di accoglienza di Sessano, sono in 44. Ci sono nove appartamenti e la normativa è chiara, sia in tema di metri quadri che di servizi igienici.

Tra nuovi e vecchi ospiti, la miccia è stata accesa per questo sovraffollamento, che crea non pochi problemi di convivenza. “Io non sapevo nulla, mi hanno chiamato i cittadini che vivono con preoccupazione questa situazione perché le liti, fra ospiti, non sono rare”. Problemi che il sindaco ha evidenziato alle forze dell’ordine che sono intervenute per verificare cosa stesse accadendo.

Condizioni di vita difficili visto lo spazio esiguo a disposizione. E, inoltre, situazioni che degenerano e che creano allarme fra i residenti, quasi tutti anziani. ”Questa mattina ho chiamato l’onorevole Marcello Gemmato, esponente di Fratelli d’Italia, e gli ho esposto la situazione del mio paese. Si è impegnato a presentare un'interrogazione al ministro dell’Interno. Qui è saltata pure la regola della percentuale di ospiti sul numero degli abitanti – dice ancora – se fosse valida noi potremmo accogliere solo sette persone. Ce ne sono 44, vivono uno sull’altro, in condizioni che non sono umanamente possibili”.

Intanto, a Campobasso, sono arrivati nel tardo pomeriggio i 15 migranti che da Castelnuovo di Porto saranno ospitati in Molise dopo la chiusura del Centro di Accoglienza per richiedenti Asilo.

Al momento sono ospiti del Cas Eden ma potrebbero, nei prossimi giorni, essere trasferiti in altre strutture di accoglienza. Con molta probabilità, in dieci potrebbero trovare accoglienza ad Isernia.

