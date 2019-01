Scuole, strade, edifici pubblici: Salvini sblocca i fondi, 6 milioni per 133 Comuni molisani

Interessati 82 Comuni in provincia di Campobasso per 3,6 milioni e 51 in provincia di Isernia per oltre 2 milioni di euro. Benefici che ricadranno su una popolazione di circa 204 mila persone

CAMPOBASSO. Quasi sei milioni di euro in favore di 133 Comuni del Molise. E’ la quota dello stanziamento disposto dal Governo e sbloccato dal Viminale in favore degli enti locali del Molise.

La buona notizia arriva dal coordinatore regionale della Lega, l’assessore Luigi Mazzuto, che spiega come “i Comuni con meno di 20mila abitanti potranno utilizzare i fondi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale in genere. Il ministro Matteo Salvini – spiega Mazzuto - ha scritto ai 7.402 sindaci dei comuni destinatari dello stanziamento per segnalare, tra l’altro, la pubblicazione sul sito www.interno.gov.it di una apposita sezione con le risposte alle domande più frequenti relative all’applicazione pratica delle norme contenute nel decreto, con l’intento di supportare gli amministratori pubblici per il migliore utilizzo dei fondi”.

Anche il ministro dell’Interno commenta la bontà del percorso e la grande opportunità per le amministrazioni: “Credo sia davvero una bella occasione. Voglio inaugurare un nuovo corso di sempre maggior coordinamento e dialogo tra il ministero dell’Interno e gli enti locali”.

Nel Molise, hanno ricevuto lo stanziamento 82 comuni in provincia di Campobasso (3,6 milioni di euro complessivi) e 51 a Isernia (2,18 milioni). In totale, i benefici ricadranno su una popolazione di 203.982 cittadini molisani.

