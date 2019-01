Campobasso di nuovo senz’acqua: rubinetti a secco da domani alle 8.30

Per lavori di manutenzione alla condotta idrica. L’annuncio del Comune di Campobasso

CAMPOBASSO. Campobasso di nuovo senz’acqua, per lavori di manutenzione alla rete idrica comunale. L’interruzione del servizio domani 25 gennaio, a partire dalle 8.30, come fanno sapere dal Comune di Campobasso.

Questo l’elenco delle strade interessate: via Lazio, contrada Limiti, via Scardocchia, via de Santis, via Gazzani, via Pirandello, contrada Casale, contrada Colle Arso, contrada Calcare, contrada Colle Castellano, contrada Colli, contrada Mascione, contrada Polese, contrada San Giovanni dei Gelsi, piazza Molise, via Basilicata, via Calabria, via Campania, via dei Novelli, via Emilia, via Friuli Venezia Giulia, via Galanti, via Liguria, via Lombardia, via Marche, via Puglia, via Romagna, via San Giovanni, via Sannia, via Sardegna, via Sicilia, via Toscana, via Trentino Alto Adige, via Umbria, via Veneto, via Vico, via Alfieri, via de Amicis, via Foscolo, via Gazzani, via Leopardi, via Nievo, via Pascoli, via Verga e viale Manzoni.

L’erogazione del flusso idrico verrà ripristinata nel corso della giornata, salvo complicazioni.

