Salvini sblocca 6 milioni per 133 comuni molisani, Galasso (Ance): non perdiamo questa opportunità

L’ufficio legale è a disposizione per chiarimenti sull’applicazione del decreto e sulle modalità di espletamento degli appalti. Il presidente Galasso ricorda anche che il contributo andrà perso se i lavori programmabili non inizieranno entro il 15 maggio. Le revoche riguarderanno anche utilizzi parziali: si tratta di risorse aggiuntive rispetto ai progetti inseriti nei programmi triennali

CAMPOBASSO. L’Ance Molise in prima linea per agevolare le 133 amministrazioni locali molisane che, a fronte dei circa sei milioni di euro sbloccati dal Governo, potranno accedere ai finanziamenti stanziati e disponibili solo da qualche giorno. Una opportunità, come detto proprio ieri dal Ministro Salvini, che si trasforma in una possibilità di uscire dalle secche di una economia nella quale le imprese riescono a fatica a sopravvivere.

“L’Ance Molise – spiega il presidente Cosmo Galasso - vuole stimolare l’accesso ai fondi da parte degli Enti locali e il loro concreto utilizzo da parte delle imprese. Come sempre, il nostro ufficio legale è a disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni relativamente ai criteri applicativi del decreto e alle modalità di espletamento degli appalti.

L’auspicio è che queste risorse possano restituire una boccata d’ossigeno alle imprese edili del territorio alle prese con una crisi devastante per la realizzazione di interventi di piccola manutenzione e di opere pubbliche realmente utili alla collettività. I cantieri riguarderanno progetti aggiuntivi rispetto a quelli già inseriti nei programmi triennali. L’obiettivo è il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, soprattutto di quelli residenti nelle realtà più periferiche, quelle più problematiche, del territorio molisano”.

Come è noto, il Ministero dell’interno, con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14/01/2019, ha disposto l’assegnazione ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti di circa 400 milioni di euro. Sul sito della Direzione centrale della finanza locale è stato pubblicato il testo integrale del Decreto del capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 con i relativi allegati recante le indicazioni per accedere ai fondi.

“In Molise – continua ancora Galasso - sono 133 i comuni beneficiari e i finanziamenti ammontano a 5.780.000 euro, suddivisi in 3 milioni e 600mila euro per la provincia di Campobasso e 2 milioni 180mila euro per la provincia di Isernia. L’oggetto del finanziamento riguarda gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale”.

E’ importante rimarcare, come sottolinea Galasso, che “il decreto obbliga i comuni beneficiari del contributo a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019. Se i Comuni non lo faranno, il contributo sarà revocato; se, invece, i Comuni utilizzeranno parzialmente il contributo, l’assegnazione sarà revocata per la parte corrispondente al mancato utilizzo.

L’erogazione dei contributi agli enti beneficiari sarà pari al 50% delle risorse dopo l’avvio dei cantieri, mentre il restante 50% sarà erogato dopo la trasmissione del certificato di collaudo da parte del direttore dei lavori.

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali. Il monitoraggio delle opere e il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP”.

