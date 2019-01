Coldiretti, Veronica Barbati nuova leader dei giovani agricoltori

Delegazione molisana all’assemblea per l’elezione dell’esecutivo nazionale



CAMPOBASSO. Veronica Barbati è la nuova leader dei giovani agricoltori della Coldiretti. Trent'anni, di Avellino, laureata in Economia e Gestione dei Servizi Turistici, la Barbati è stata eletta dall’Assemblea di Coldiretti Giovani Impresa, composta da rappresentanti provenienti dalle campagne di tutte le province e regioni italiane, in rappresentanza di oltre 70mila giovani imprenditori agricoli di Coldiretti.

Per Coldiretti Molise erano presenti a Palazzo Rospigliosi a Roma, sede della Confederazione Nazionale Coldiretti, oltre alla Segretaria Regionale di Giovani Impresa, Angela Aristotile, il delegato regionale e provinciale di Isernia, Mario Di Geronimo, ed il delegato provinciale di Campobasso, Vito Genovese.

Assieme a Veronica, fanno parte dell’esecutivo nazionale dei giovani della Coldiretti anche Danilo Merlo (Piemonte), Carlo Maria Recchia (Lombardia), Alex Vantini (Veneto), Francesca Lombardi (Toscana), Alba Alessandri (Marche), Francesco Panella (Umbria), Benedetta Liberace (Puglia), Massimo Piacentino (Sicilia).

La neodelegata nazionale è anche una agrichef, titolare di un’azienda situata sulle verdi colline di Roccabascerana, in provincia di Avellino, che rappresenta un eccellente esempio di multifunzionalità. Nella sua azienda, infatti, oltre all’agriturismo è presente un caseificio aziendale per la trasformazione del latte prodotto, una macelleria agricola, un laboratorio per la produzione di confetture e ortaggi sott’olio e, infine, una cantina dove la neodelegata trasforma le proprie uve in vino e organizza degustazioni. Veronica Barbati, ha raccolto il testimone di Maria Letizia Gardoni, ora presidente della Coldiretti Marche e componente della Giunta Nazionale.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale