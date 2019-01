Migliorare la qualità dei vini del Molise: gli ammessi al piano di ristrutturazione dei vigneti

Documenti consultabili sul sito della Regione Molise, l’assessorato all’Agricoltura (in via Vico a Campobasso) è disponibile a fornire informazioni e chiarimenti

CAMPOBASSO. Campagna vitivinicola 2018-2019, piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti: approvata e pubblicata sul sito della Regione Molise la graduatoria degli ammessi e l’elenco delle domande non ammissibili.

Come è noto, si tratta di una misura importante, che contribuisce ad alzare il livello di qualità dei vini prodotti in Molise anche attraverso l'introduzione di nuove varietà richieste dai mercati internazionali. Un aiuto per migliorare, quindi, anche la competitività dell'intero settore.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi agli uffici dell’assessorato all’Agricoltura (nella foto l'assessore Nicola Cavaliere, ndr) in via Vico a Campobasso.

