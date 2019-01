Isernia, Di Pasquale conferma: sto con Salvini

Il consigliere comunale eletto nella lista ioriana ‘Insieme per il Molise’ voterà con la Lega per il rinnovo del presidente del Consiglio comunale

ISERNIA. Gianluca Di Pasquale sempre più integrato nella Lega. Il consigliere comunale di Isernia, eletto nelle file della lista ioriana ‘Insieme per il Molise’ da cui ha preso le distanze già nel dicembre scorso, voterà con la Lega per quanto concerne il rinnovo della presidenza del Consiglio comunale, previsto il prossimo 7 febbraio. Per effetto del nuovo Statuto approvato, il vertice dell’assise scade dopo 30 mesi. Di qui la necessità di trovare i numeri, nella maggioranza di centrodestra, per confermare l’uscente Peppino Lombardozzi o nominare altri.

Di Pasquale, secondo i rumors, insieme ai colleghi Mena Calenda e Stefano Testa, potrebbe sostenere la posizione dei Popolari i quali, in caso di ampia convergenza, proporranno la figura di Gianni Fantozzi.

Molto vicino al leader del Carroccio Matteo Salvini, Di Pasquale non ha ancora formalmente aderito al gruppo consiliare della Lega. Ma la sua presenza a Roma, nelle settimane precedenti, alla manifestazione di Piazza del Popolo per difendere le politiche del ministro dell'Interno all’insegna degli slogan #primagliitaliani e #dalleparoleaifatti, non è stata certo casuale. Di qui, dunque, la prosecuzione di un percorso politico che sfocerà nell’approdo naturale nella Lega. La sua ex lista, che spinge forte sul nome di Elisabetta Lancellotta come sostituto di Peppino Lombardozzi – non potrà perciò contare sul suo voto.

