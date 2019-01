Crollo in via Gazzani, il capannone ex Enel sarà abbattuto: il sindaco firma l’ordinanza

Dopo il cedimento del tetto della struttura, adiacente al parcheggio dell’ex stadio Romagnoli. Una tragedia sfiorata

CAMPOBASSO. Crollo del capannone ex Enel di via Gazzani, ora è ufficiale: l'edificio sarà abbattuto, dopo il crollo, improvviso e spaventoso di buona parte del tetto. Avvenuto sabato 26 gernnaio. Questa mattina il sindaco di Campobasso Antonio Battista ha firmato l'ordinanza che prevede la demolizione, decisione presa in seguito “a sopralluoghi e relazioni di tecnici di parte, di esperti e di istituzioni preposte”.

“Un’ordinanza che – si legge nel comunicato ufficiale di Palazzo San Giorgio - insieme ai precedenti provvedimenti emessi nei giorni scorsi, mira a mettere in sicurezza l’area e a salvaguardare l’incolumità di pedoni ed automobilisti e di quanti vivono o lavorano nell’area che circonda il capannone”. Secondo i Vigili del fuoco, non erano infatti da escludere nuovi crolli, “vista la situazione di instabilità” del capannone.

Costruito tra il 1935 e il 1939 e oggi di proprietà di una ditta privata di Campobasso, l’edificio è stato giudicato opera di interesse storico-architettonico, “uno degli esempi più significativi di archeologia industriale in Molise”, secondo la Soprintendenza del Molise, che ha posto il vincolo. Elemento che si pone ora in secondo grado, dietro le ragioni di sicurezza.

Sull’accaduto indaga la Procura della Repubblica di Campobasso, che sta vagliando il materiale raccolto nell’imminenza del crollo e nei giorni successivi. Intanto le modifiche alla viabilità introdotte per ragioni di sicurezza hanno determinato la protesta dei commercianti della zona. Che lamentano danni economici e che non escludono una class action.

