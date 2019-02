Primarie Pd, manca un mese. Da oggi è corsa a tre: Zingaretti vola e stacca tutti

Si è svolta a Roma la fase della convenzione nazionale riservata agli iscritti. Il presidente della Regione Lazio, Maurizio Martina e Roberto Giachetti i candidati alla segreteria nazionale del Partito Democratico. La soddisfazione di Ovidio Bontempo e l’auspicio di una partecipazione ampia alla seconda fase, quella del 3 marzo prossimo

ISERNIA. Corsa a tre per il ruolo di segretario del Partito Democratico. Oggi si è svolta a Roma la fase della Convenzione nazionale riservata agli iscritti: la Commissione nazionale per il Congresso ne ha ufficializzato i dati, proclamando ammessi alla seconda fase congressuale “aperta” i primi tre candidati che si contenderanno la Segreteria Nazionale alle primarie del 3 marzo.

Si tratta di Nicola Zingaretti ha ottenuto il primo posto con oltre il 47% delle preferenze, davanti a Maurizio Martina con il 36% e Roberto Giachetti con l’11%. Francesco Boccia è stato il primo dei non ammessi con il 4%.

“Come rappresentante provinciale della mozione Zingaretti in Commissione regionale – spiega Ovidio Bontempo - registro con grande soddisfazione l’ottimo risultato ottenuto nelle Convenzioni provinciali che si sono da poco concluse nei Circoli della Federazione di Isernia: Nicola Zingaretti ha ottenuto oltre l’85% delle preferenze, davanti a Maurizio Martina con il 12%. Seguono poi Roberto Giachetti, Francesco Boccia, Dario Corallo e Maria Saladino che, nell’ordine, si sono divisi la percentuale residua.

Questo straordinario risultato, che va condiviso tra tutti i sostenitori della mozione Zingaretti, si è tradotto in 26 seggi sui 30 totali previsti nelle Convenzioni provinciali e nella successiva elezione di due delegati su due alla Convenzione nazionale di oggi”.

In Molise sono in corsa per la segreteria regionale - in rigoroso ordine alfabetico - Stefano Buono, Michele Durante e Vittorino Facciolla. Tutti sostengono la mozione Zingaretti.

Un ringraziamento sentito, da parte di Bontempo, a tutti i militanti, gli iscritti e i volontari che si sono impegnati finora, animando con passione questa prima fase nei Circoli.

“In Molise il 3 marzo si svolgeranno anche le primarie per la Segreteria Regionale, ‘accorpamento’ ottenuto grazie al lavoro del Coordinamento regionale di cui ho avuto l’onore di far parte – continua ancora - perseguito con la convinzione che costituirà un’opportunità politica unica per favorire la più larga partecipazione democratica possibile. Ora lanciamo un appello sentito a tutti gli elettori e i simpatizzanti del PD a partecipare a questa seconda fase congressuale, ‘aperta e allargata’, per dare un contributo alla ricostruzione e al rilancio di un Partito forte, plurale e unito, per una nuova fase costituente fondata sulla centralità della persona, sui valori della nostra storia e cultura politica, mettendo così in campo insieme una proposta alternativa di governo, per l’Italia e per il Molise, che ora ci permetta davvero di voltare pagina”.

