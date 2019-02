Sanità, la Regione ricorre contro il commissario. Greco informa Di Maio: “Guerra contro i molisani”

Lo ha detto il consigliere regionale del M5s, dopo l’approvazione delle delibere di Giunta, che avviano la fase legale della vicenda. Sollevata anche la questione di legittimità costituzionale

CAMPOBASSO. Il governatore del Molise Donato Toma lo aveva anticipato. La Regione Molise farà ricorso al Tar contro la nomina del commissario per il piano di rientro del deficit sanitario Angelo Giustini e del sub-commissario Ida Grossi. E solleverà anche la questione di legittimità costituzionale e del conflitto di competenza tra Stato e Regioni.

Una decisione nell’aria, sancita con le tre delibere approvate dalla Giunta di Palazzo Vitale il 24 gennaio. Che aprono la fase dei ricorsi, contro l’incompatibilità di carica tra governatore e commissario ad acta.

Dura la reazione del portavoce del M5s Andrea Greco, che ha informato Luigi Di Maio. “Fare la guerra, bullizzare i commissari alla sanità lasciandoli senza computer o senza mezzi idonei a svolgere le loro mansioni – ha affermato il consigliere in un post sulla sua pagina Facebook - significa andare contro i cittadini molisani, significa andare contro chi sta qui per mettere ordine nella sanità, contro chi sta qui per tutelarci”.

“Avevamo promesso di separare la sanità dalla politica ed è ciò che ha fatto il Governo del cambiamento – ha aggiunto il consigliere - Ma questo non è piaciuto al governatore del Molise che ha promosso 3 differenti ricorsi contro il commissariamento della sanità. Di fatto sta facendo la guerra ai commissari e al Governo che li ha inviati, con l'unico interesse di fare il bene dei cittadini molisani, senza nessun potente alle spalle”.

“Ne ho anche parlato con il nostro ministro Luigi Di Maio – ha concluso Greco - il quale ha confermato che ciò che sta accadendo in Molise succede anche in altre regioni”.

