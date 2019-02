Albergo diffuso e microricettività, il Gal Molise organizza un workshop sul tema

All’evento si spiegheranno nel dettaglio le opportunità del progetto e le linee guida per partecipare al bando



ISERNIA.Il Gal Molise rurale, di cui la Camera di commercio del Molise è socia, organizza il workshop “Albergo diffuso e microricettività, opportunità di contributo a fondo perduto del 50%” che avrà luogo a Isernia l’11 febbraio 2019 alle ore 17:30, presso la sede della CCIAA del Molise in Corso Risorgimento, n. 302. L’evento sarà l’occasione per illustrare l’ avviso pubblico e la linea di intervento agli imprenditori del sistema albergo diffuso, di cui alla l.r. N. 7/2014, del turismo rurale e titolari di strutture di micro ricettività, case e appartamenti per le vacanze e affittacamere, a valere sul patto per lo sviluppo della regione Molise risorse del fondo sviluppo e coesione 2014-2020

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale