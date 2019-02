Cocozza: nessun dietrofront, resto con Di Baggio

La consigliera conferma l'appoggio al gruppo capeggiato da Andrea Galasso e smentisce l'indiscrezione

ISERNIA. Elette entrambe con 'Insieme per il Molise' di Michele Iorio nel 2016, poi passate a ottobre con 'Isernia Migliore' di Roberto Di Baggio, stavolta le strade di Maria Cocozza e della collega in Consiglio comunale Irma Barbato potrebbero separarsi. Cocozza, infatti, smentisce l'indiscrezione che la vorrebbe tornare in maggioranza, stavolta nelle file della lista del sindaco 'Isernia in Comune', confermando invece l'appartenenza alla formazione che vede come capogruppo Andrea Galasso, cui conferma il proprio appoggio.

In tal caso, sarebbero due i gruppi consiliari con 6 consiglieri eletti: i Popolari e 'Isernia in Comune', rispetto ai 5 di 'Isernia Migliore', ai 4 di 'Insieme per il Molise' e i 3 della Lega.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale

maria cocozza, isernia, isernia migliore, roberto di baggio, andrea galasso, centrodestra, isnews