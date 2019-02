Insulti e intimidazioni sui social, Toma parla a Bruxelles: “Stop ai falsi profili”

Il governatore del Molise, intervenendo a Bruxelles, ha chiesto misure idonee per eliminare l’anonimato dai social, pur preservando il diritto alla critica

CAMPOBASSO. “Quale rappresentante di una regione italiana, sostengo fortemente il progetto di risoluzione sulla lotta all’incitamento all’odio e ai reati da esso motivati, come pure sono favorevole all’introduzione di misure idonee ad eliminare l’anonimato dai social”.

Lo ha detto il governatore del Molise Donato Toma, intervenuto a Bruxelles al Bureau del Comitato delle Regioni.

“Nelle scorse settimane – ha detto Toma - io stesso sono stato oggetto di insulti, intimidazioni e quant’altro, attraverso blog e profili falsi. Non sono solo i criminali a costituire una minaccia, ma anche taluni individui, mentalmente instabili, che vanno assolutamente fermati, perché attivano una spirale infinita e pericolosa. Soggetti che io definisco ‘leoni da tastiera’ i quali, facendosi scudo dell’anonimato, riescono a ingiuriare chi fa il proprio lavoro. E sebbene non vi sia nulla da temere dalle ingiurie, queste situazioni creano comunque ansia e tensione, soprattutto in chi ti sta vicino, familiari in primis”.

“Per questo motivo – ha aggiunto Toma - non solo dò il mio appoggio incondizionato a tale progetto, ma ritengo sia quanto mai opportuno, domani nella seduta plenaria del Comitato delle Regioni, fare una seria riflessione sugli emendamenti al parere sui social e sulla diffusione delle opinioni attraverso i social”.

“Dobbiamo combattere assolutamente l’anonimato. Fermo restando la libertà di opinione e di critica – ha concluso - occorre far sì che ognuno abbia la facoltà di parlare, intervenire, scrivere, ma nella massima trasparenza e non sotto falso nome”.

