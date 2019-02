Sanremo, l’invito di Pio e Amedeo a Claudio Baglioni”: “Se non vuoi comparire vai a Campobasso”

Il nuovo tormentone lanciato dai due comici foggiani, dopo “Campobasso mi sembra un posto sfigato” di Joe Bastianich e “Campobasso is the new Dubai” di Alessandro Cattelan



CAMPOBASSO. Tanto tuonò che piovve. Il nuovo tormentone sul Molise che non esiste arriva da Sanremo. A lanciarlo sono stati i due comici foggiani Pio e Amedeo, che ospiti della seconda serata del Festival hanno invitato il direttore artistico Claudio Baglioni a trasferirsi a Campobasso. Casomai decidesse di non farsi trovare.

“Mina è andata in Svizzera per non pagare le tasse – hanno detto Pio e Amedeo al Claudio nazionale – ma se uno non vuol comparire va a Campobasso”. E giù la risata e l’applauso del parterre del Festival della canzone italiana, che evidentemente ha imparato a memoria il ritornello “Il Molise non esiste”.

Solo un anno fa, rivolgendosi a Johayda Herrera, la concorrente dominicana-campobassana di ‘Masterchef’, il famoso ristoratore e conduttore Joe Bastianich aveva detto “Campobasso mi sembra un posto sfigato”. Scatenando la reazione popolare.

Ci aveva provato Alessandro Cattelan a sdoganare questa convinzione quando, durante un’intervista a Emily Ratajkowsky, aveva invitato la famosa top model a commentare un (finto) post della Regione Molise: “This is my absolute favorite place for vacation”: questo è il mio posto preferito per le vacanze. Per poi lanciarsi a sua volta in un clamoroso “Campobasso is the new Dubay”.

Niente. Da Sanremo ci fanno sapere di nuovo che “Il Molise non esiste”. E allora, caro Claudio Baglioni vieni a Campobasso, se non vuoi comparire. Potresti ricrederti.

Carmen Sepede

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale