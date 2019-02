Il presidente del Consiglio Conte a Campobasso per presentare il Piano di sviluppo del Molise

Il capo del Governo sarà in Prefettura alle 9.15, per un incontro con il governatore Donato Toma, i sindaci del Molise e i rappresentanti regionali delle Associazioni di categoria del comparto economico. Prima tappa del tour, che lo porterà anche a Potenza e Cagliari

CAMPOBASSO. Sviluppo del Molise, il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte presenterà a Campobasso il programma per il rilancio del territorio, promosso da Palazzo Chigi e che verrà attuato, attraverso un contratto istituzionale, da Invitalia.

In arrivo in elicottero, Conte sarà a Campobasso, in Prefettura, lunedì 11 febbraio, alle 9.15, per un incontro con il governatore Donato Toma, i sindaci molisani e i rappresentanti regionali delle associazioni di categoria del comparto economico.

Quella di Campobasso è una delle tre tappe che il capo del Governo terrà nella giornata di lunedì: dopo Campobasso Conte sarà alle 12 a Potenza, al Teatro Stabile ‘Mario Pagano’ e alle 15.30 a Cagliari, in Prefettura.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale