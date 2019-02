Il presidente Conte a Campobasso, divieto di sosta nel centro della città

Per consentire il passaggio del corteo e accogliere tutti i sindaci del Molise, che arriveranno nel capoluogo per partecipare all’incontro con il capo del Governo

CAMPOBASSO. Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte in visita a Campobasso, per presentare il Programma di sviluppo del territorio, circolazione limitata nei tratti interessati dal corteo, a partire dalle 7 di lunedì 11 febbraio, e divieto di sosta nelle zone del centro cittadino, fino al termine della cerimonia. Lo prevede un’ordinanza della Polizia municipale di Campobasso.

Il divieto di sosta è previsto in via Mazzini, tratto da incrocio via Umberto a incrocio via Veneto; piazza Pepe, antistante Banca dell’Adriatico e tratto bar Lupacchioli, fino a incrocio via Palombo; corso Vittorio Emanuele, tratto da incrocio via Palombo a incrocio via Pietrunto; via Palombo; via Marconi, tratto da ingresso Piazzetta Palombo a Piazza Pepe; parcheggio Sant’ Antonio Abate–piazza Venezia.

L’area sarà riservata ai veicoli dei sindaci e delle autorità che parteciperanno all'incontro col presidente del Consiglio.

