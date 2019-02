Romagnuolo lancia le Primarie del centrodestra: “I cittadini scelgano gli sfidanti di Battista e Sbrocca”

Per le proposte di candidatura, ha affermato l’esponente del Carroccio, sarebbero sufficienti 350 firme



CAMPOBASSO. Elezioni Comunali a Campobasso e Termoli, Aida Romagnuolo rilancia sulle Primarie del centrodestra. “Se vogliamo stare dalla parte dei cittadini – ha affermato la capogruppo leghista in Consiglio regionale - se vogliamo essere il vero cambiamento, bisogna gettare le basi per un nuovo centrodestra, perché è impensabile che i candidati sindaci di Campobasso e di Termoli vengono calati dall’alto, vengono scelti da chi non conosce né il territorio e i bisogni delle rispettive comunità. O scelti da chi egoisticamente le consegna al M5s”.

“Se il centrodestra a Campobasso e a Termoli vuole vincere la partita per riprendersi i rispettivi sindaci - ha aggiunto - l’unica soluzione per evitare tradimenti, sorprese, tensioni, litigi e colpi di mano, è quello di dare la possibilità alla base, ai cittadini, di esprimere dal basso la loro preferenza, cioè di far scegliere i candidati tramite le Primarie e coronare il sogno che il candidato sindaco viene proposto dai cittadini”.

Esperimento, ha rimarcato Romagnuolo, che la Lega sta già facendo a Bari. Bisognerà quindi solo individuare la data, ha detto ancora, e votare le due persone che rappresenteranno il candidato per battere il M5s, Battista e Sbrocca.

Ogni candidatura, ha precisato l’esponente del Carroccio, dovrà essere accompagnata da almeno 350 firme e il voto dovrà essere gratuito ed accessibile a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, con la sola esibizione del documento d'identità.

“Personalmente - ha concluso Romagnuolo - la penso come Andrea Caroppo, il coordinatore regionale della Lega Puglia, e cioè che le Primarie consentiranno al centrodestra di svolgere una competizione vincente e, ai cittadini, di avere un metodo di selezione partecipativo, trasparente e ampio per la scelta del miglior candidato sindaco nel rispetto della legalità”.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale