Ricostruzione post sisma, l’annuncio di Toma: “Liquidati 29 milioni di euro alle imprese”

Per il governatore una boccata d’ossigeno per rilanciare il settore dell’edilizia

CAMPOBASSO. Ricostruzione post-sisma 2002 e pagamento alle imprese: arrivano i fondi. Lo ha annunciato il governatore del Molise Donato Toma, impegnato a Roma con i lavori della Conferenza delle Regioni.

“La Regione - ha spiegato il presidente - ha provveduto a liquidare, tra ieri ed oggi, circa 29 milioni di euro per i pagamenti alle imprese edili: 14 milioni anticipati all’Agenzia per la Ricostruzione post-sisma 2002 e circa 15 milioni trasferiti alle amministrazioni locali per pagare le opere in corso”.

“Una grande boccata d’ossigeno – ha aggiunto Toma - per rilanciare il settore dell’edilizia e l’intero indotto ad esso collegato. Proseguiamo con la nostra politica improntata alla massima concretezza – ha concluso - nella consapevolezza che la ripresa economica del nostro territorio sia un obiettivo lungo, faticoso, ma raggiungibile”.

