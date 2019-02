Parte dal Molise il nuovo business con gli Usa: a Campobasso il console americano Countryman

Ha partecipato al workshop che si è svolto a Palazzo Vitale, organizzato per promuovere l’immagine della Regione e le aziende del territorio

CAMPOBASSO. Parte dal Molise il nuovo business con gli Usa. Una fase iniziata anche grazie alla visita a Campobasso di Mary Ellen Countryman, il console generale degli Stati Uniti a Napoli, che a Palazzo Vitale ha partecipato al workshop ‘SelectUsa, fare business con gli Stati Uniti d’America’, promosso dalla Regione.

"Promuovere gli scambi commerciali – ha dichiarato il console - è da sempre uno dei principali obiettivi della missione diplomatica americana in Italia. E' stato così fin dal nascere del nostro Consolato di Napoli nel 1796. Oggi i rapporti economici tra i nostri due Paesi sono migliorati molto e le esportazioni italiane verso gli Usa ammontano a circa 36 miliardi di euro".

"Il Molise – le parole pronunciate da Mary Ellen Countryman all’Ansa - nonostante sia una delle regioni meno popolose d'Italia rappresenta un territorio di grande bellezza, cultura e luogo di lavoro, industria e innovazione con grandi aziende Usa che l'hanno scelto per investimenti importanti. Oggi - ha aggiunto - siamo qui per fornire informazioni necessarie ad avviare nuovi contatti con gli Stati Uniti e agevolare le aziende nel processo di investimenti. Riteniamo che investire nel nostro Paese possa portare più di un vantaggio, ci sono molte opzioni in quanto i governi locali, statali e regionali sono sempre in competizione tra di loro per offrire incentivi e assistenza, incluse agevolazioni fiscali".

Soddisfatto si è detto il governatore Donato Toma. “Oggi – ha rimarcato il presidente della Regione - vediamo realizzato il primo step di un percorso avviato qualche mese fa con la presenza in Molise del console americano. Dico sempre che gli uomini di una nazione sono l'immagine della nazione stessa – ha rimarcato - e quella che ci offre oggi il Console Countryman degli Usa è un'immagine stupenda. Abbiamo avviato relazioni commerciali e istituzionali, anche umane direi, oggi vogliamo intraprendere rapporti commerciali che potrebbero diventare importanti per le nostre aziende e per quelle degli Stati Uniti. Una sinergia con un grande Paese, che ha potuto beneficiare anche del contributo degli italiani".

