Isernia, trasporto dializzati: si cercano soluzioni per i casi più gravi

La presidente della IV commissione Filomena Calenda ha incontrato i commissari alla Sanità per analizzare anche altre problematiche con cui fanno i conti pazienti nella provincia pentra



ISERNIA. Trasporto dializzati in provincia di Isernia, si cercano soluzioni per garantire assistenza almeno per i casi considerati più gravi. Perché, purtroppo, ci sono pazienti che hanno serie difficoltà a raggiungere l’ospedale per sottoporsi alle terapie. E’ stato questo uno dei temi al centro dell’incontro che Filomena Calenda, presidente IV commissione consiliare della Regione Molise ha avuto, nel pomeriggio di ieri, con il commissario e il sub commissario alla Sanità. Durante il summit si è parlato anche di ambulatorio fisioterapico del Distretto Sanitario di Isernia e del reparto di Senologia del ‘Veneziale’.

Oltre un’ora di confronto con Angelo Giustini e Ida Grossi presso gli uffici di via Genova, in cui è emersa la volontà comune di risolvere alcune problematiche che insistono sul territorio regionale. Primo tra tutti, si diceva, il trasporto dei dializzati non autonomi o in stato di indigenza economica. “Dopo aver chiarito l’estraneità ai fatti, da parte dei commissari, in merito alla sospensione del servizio erogato – ha sottolineato Filomena Calenda – gli stessi si sono mostrati molto preoccupanti di quanto sta avvenendo.

Di concerto abbiamo delineato una possibile strategia risolutiva e, considerato che trattasi di servizi extra LEA, risulta necessario un immediato intervento dei Servizi Sociali del Distretto Sanitario, attraverso l’individuazione dei casi più gravi, ossia di coloro che sono impossibilitati a raggiungere gli ospedali di Isernia e Venafro per sottoporsi al trattamento dialitico.