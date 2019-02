Primarie del Pd, le liste a sostegno dei tre candidati. Ed è 'duello' Ruta-Fanelli

Con Stefano Buono, tra gli altri, Simone Coscia, Bice Antonelli e Maria Antonietta Conte. In lista anche un caso di omonimia che potrebbe creare qualche equivoco. Per Michele Durante ci sono anche Roberto Ruta e Pierpaolo Nagni, Antonella Salvatore, Laura Venittelli e Luciano Sposato. Due le liste a sostegno di Vittorino Facciolla: tanti amministratori e ex uomini delle Istituzioni. Ci sono Carlo Veneziale e Tonino D’Alete, il sindaco di San Martino, Giuseppina Catauro e, fra i 120, spunta anche Micaela Fanelli

CAMPOBASSO. Meno di due settimane alla data fatidica del 3 marzo. Primarie del Partito Democratico, si vota per scegliere il segretario nazionale e regionale. In Molise corrono in tre, tutti sostengono la mozione Zingaretti.

Un momento delicatissimo quello sta attraversando il Partito Democratico, è evidente. Non solo per l’affaire Renzi, che è scoppiato a pochissimi giorni da quello che è l’appuntamento culmine del Pd gettando ombre che naturalmente si stendono sulle vicende politiche.

La presentazione delle liste a sostegno dei candidati è una tappa di avvicinamento al giorno della scelta, affidata all’elettorato (che non sempre è solo di centrosinistra, come è evidente).

Per Stefano Buono, il più giovane degli aspiranti alla segreteria regionale del Pd, una lista con 48 candidati (il limite numerico varia da un minimo di 40 ad un massimo di 60). Spiccano Simone Coscia, Bice Antonelli, Maria Antonietta Conti, Antonio Cuzzone. Una curiosità: in lista c’è anche una Gilda Antonelli e l’equivoco politico parrebbe servito. Ma non si tratta della compagna dell’ex presidente della Regione, Paolo di Laura Frattura. Solo un caso di omonimia.

Michele Durante, l’ousider delle Primarie del Pd, porta con sé in questa corsa verso il 3 marzo, il figlio del sindaco di Campobasso Andrea Battista, l'ex vicesindaco di Isernia Maria Teresa D’Achille, Ovidio Bontempo, Giose Trivisonno, Ettore Fabrizio, Alessandra Salvatore, Pierpaolo Nagni, Laura Venittelli, Roberto Ruta, Michele Antenucci, Gianluca Palazzo, Luciano Sposato, Salvatore D’Amico, Agata Midea, Alfredo Puntillo, Wanda Mazza.

Vittorino Facciolla scende nell’agone politico con due liste e 120 candidati, quasi tutti amministratori o con un passato politico nelle istituzioni. Ci sono Lorenzo Coia, Bibiana Chierchia, Giuseppina Catauro, Domenico Piedimonte, Candida Stellato, Giulio Perrucci, Pietro Maio, Carlo Veneziale, Ferdinando Massarella, Gina Capuano, Lello Bucci, Massimo Caravatta, Antonio Tomassone, Liborio La Porta, Natale Liberatore, Giuseppe Iglieri, Maria Chimisso, Zelinda Tiberio - madre dell'ex assessore al Comune di Isernia Marco Amendola, attualmente vicino all'assessore regionale forzista Roberto Di Baggio - Carmelina Genovese, Nicola Manocchio, Tonino D’Alete, Luca Fatica, Armando Quici, Antonio Giuditta, Daniela Caruso, Matteo Caruso, Matteo Patavino, Andrea Vertolo (che ha già inoltrato alla Commissione di Garanzia la richiesta di essere depennato dalla lista, ndr), Gaetano Caterina e, a sorpresa, Micaela Fanelli.

