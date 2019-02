Malattie rare, farmaci gratuiti anche nelle regioni in piano di rientro come il Molise

L’onorevole Giuseppina Occhionero (Leu) ha firmato una interrogazione al ministro della Salute, Giulia Grillo, per consentire l’erogazione di prestazioni extra Lea

CAMPOBASSO. Farmaci gratuiti per pazienti affetti da malattie rare o fibrosi cistica anche nelle regioni in piano di rientro dal deficit, come il Molise.

La parlamentare Giuseppina Occhionero (Leu) ha firmato una interrogazione indirizzata al ministro della Salute Giulia Grillo. L'interrogazione riguarda la presunta mancanza di legittimità ad erogare prestazioni sanitarie, al di fuori di quanto riconosciuto nei Livelli essenziali di assistenza, da parte delle regioni sottoposte al piano di rientro dal deficit nella sanità.

“Il diritto alla salute è uguale per tutti ed è sancito dalla Costituzione. Anche le regioni in piano di rientro dal deficit per la sanità devono poter erogare prestazioni gratuite extra Lea, per malattie rare o fibrosi cistica – spiega Giuseppina Occhionero -; il ministero della Salute ha già approfondito alcuni casi e pur confermando l'impossibilità delle regioni in piano di rientro, come ad esempio il Molise, ad erogare prestazioni 'extra Lea' ha riconosciuto che, con riferimento alle malattie rare, l'assistenza farmaceutica resta regolamentata dalle norme specifiche per questi pazienti: farmaci di classe A a carico del servizio sanitario nazionale e – ha aggiunto la deputata – farmaci di classe C a carico del cittadino”.

Giuseppina Occhionero ha sottolineato il 'vulnus' del diritto alla salute, sancito dalla Costituzione e rimarcato l'esigenza di dare uniformità al servizio: “E' arrivato il momento – ha concluso la parlamentare di Campomarino – di estendere a tutte le regioni in piano di rientro e quindi anche al Molise la possibilità di accedere gratuitamente alle prestazioni che non rientrano nei livelli essenziali di sicurezza, necessarie ai pazienti affetti da malattie rare o da fibrosi cistica”.

