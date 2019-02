Lavori urgenti alla condotta: mezza Campobasso senz’acqua tutta la notte

L’interruzione in programma a partire dalle 21 di lunedì 25 e fino alle ore 5 di martedì 26 febbraio

CAMPOBASSO. Mezza Campobasso senz’acqua, nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 febbraio, dalle 21 alle 5. L’interruzione del flusso idrico, fanno sapere da Palazzo San Giorgio, è dovuta all’esecuzione di interventi di manutenzione urgenti alla rete idrica comunale.

Questo l’elenco delle strade e delle contrade interessate: corso Bucci, corso Vittorio Emanuele II, piazza Cesare Battisti, piazza della Repubblica, piazza della Vittoria, piazza Pepe, piazza Molise, piazza Prefettura, piazza Regina Elena, piazza Savoia, piazza Cuoco, piazza Venezia, piazza Vittorio Emanuele II, rione San Pietro, via Albino, via Alfieri, via Basilicata, via Benevento, via Calabria, via Campania, via Cavour, via Conte Rosso, via Conte Verde, via D’Amico, via De Amicis, via De Attellis, via De Sanctis, via dei Novelli, via Deledda, via Duca d’Aosta, via Duca degli Abruzzi, via Duca di Genova, via Emilia, via Firenze, via Foscolo, via Friuli Venezia Giulia, via Galanti, via Garibaldi, via Gazzani, via Genova, via Gioberti, via Herculanea, via Jezza, via Kennedy, via Lazio, via Leopardi, via Liguria, via Lombardia, via Manzo, via Marche, via Marconi, via Mazzini, via Milano, via Monforte, via Monsignor Bologna, via Muricchio, via Nievo, via Nobile, via Palombo, via Pascoli, via Pietrunti, via Pirandello, via Pisa, via Principe di Piemonte, via Puglia, via Quircio, via Roma, via Romagna, via Romagnoli, via Salvemini, via San Giovanni, via Sannia, via Sardegna, via Sauro, via Scardocchia, via Scatolone, via Sicilia, via Torino, via Toscana, via Trentino Alto Adige, via Trento, via Trieste, via Trivisonno, via Umberto I, via Umbria, via Veneto, via Verdone, via Verga, via Vico, via Zara, via Zurlo, viale Manzoni, viale Regina Elena, viale Ugo Petrella, contrada Casale, contrada Colle Arso, contrada Colle Calcare, contrada Colle Castellano, contrada Colli, contrada Limiti, contrada Mascione, contrada Polese e contrada San Giovanni dei Gelsi.

