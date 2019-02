Trasporto pubblico: i sindacati criticano il modello Molise e indicono l’assemblea del settore

Convocazione fissata per domenica, presente tutto il personale dipendente delle aziende molisane

CAMPOBASSO. “Le condizioni del trasporto pubblico locale in Molise versano in una condizione di palese e grave drammaticità”, queste le parole dei sindacati rappresentati da Pasquale Giglio (Faisa Cisal); Franco Rolandi (Filt Cgil); Antonio Vitagliano (Fit Cisl);Carmine Mastropaolo (Uiltrasporti) e Nicola Libertone (Ugl Autoferro).

“Il famigerato ‘Modello Molise’ – continua la nota unitaria- è affidato a tutte aziende private, ben 29, si è dimostrato nei fatti un vero fallimento soprattutto per i beneficiari del servizio pubblico che poi sono quegli stessi cittadini molisani che a fronte di un servizio complessivamente scadente sotto tutti i punti di vista (efficienza, qualità dei mezzi, sicurezza, pulizia ecc. ecc.) affrontano costi ingenti e di gran lunga superiori alla media nazionale.

In Molise – continuano i sindacalisti- la totale e anomala privatizzazione del trasporto pubblico locale su gomma, si è consolidata nel tempo in assenza di una vera liberalizzazione del settore basata come è noto, sulla competizione e sulla efficienza dei servizi. Il sistema presente in Molise ha invece consentito alle imprese che vi operano di arricchirsi con la sola rendita di posizione ereditata nel tempo, senza mai competere con il mercato, senza mai effettuare investimenti, senza rischi di impresa e sfruttando unicamente i lavoratori destinatari di trattamenti normativi e di condizioni salariali indecenti e tra le peggiori in Italia ai quali occorre aggiungere inaccettabili ritardi o mancati pagamenti delle retribuzioni che in alcuni casi si protrae anche per sei/sette mensilità.

I sindacati regionali sono fermamente convinti che anche in questa Regione occorra necessariamente perseguire una vera ed urgente riforma del settore e, nel pretenderla, sono disposti anche ad alzare il tiro coinvolgendo, a cominciare da domenica prossima, tutti i lavoratori del settore.

Per questo domenica 24 febbraio 2019 - ore 10.00, nella sala riunioni Dopolavoro Ferroviario a Campobasso ci sarà l’Assemblea straordinaria di tutto il personale dipendente del settore tpl gomma che opera in Molise

