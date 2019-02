Terremoto nella Lega, Romagnuolo e Calenda sfiduciano Mazzuto: “Si dimetta da assessore e coordinatore”

Le due consigliere regionali del Carroccio hanno chiesto al governatore Donato Toma di togliergli le deleghe. La richiesta, rivolta anche al leader nazionale Matteo Salvini, supportata da una denuncia al Comitato federale che sarà presentata un gruppo di oltre 300 attivisti

di CARMEN SEPEDE

CAMPOBASSO. Terremoto politico nella Lega e in Consiglio regionale. Aida Romagnuolo e Mena Calenda sfiduciano l’assessore esterno Luigi Mazzuto. E gli chiedono di dimettersi da amministratore e da coordinatore regionale del Carroccio.

Una posizione netta, senza appelli, quella che le due ‘pasionarie’ della Lega hanno rivolto al governatore del Molise Donato Toma, invitato a togliergli le deleghe, per evitare la crisi all’interno della maggioranza. Tanto più che martedì presenteranno una sfiducia formale in aula, che si affiancherà a quella del Pd, che loro comunque voteranno.

Un altro appello lo hanno inviato a quello che hanno più volte chiamato ‘capitano’, il leader nazionale Matteo Salvini, invitato a revocare a Mazzuto l’incarico di coordinatore regionale. “Io mi auguro che arrivi qualcuno dal Nord”, ha detto Romagnuolo.

Pace fatta tra le due esponenti del Carroccio, spesso ai ferri corti, e oggi una accanto all’altra in una conferenza stampa ‘bomba’. In cui Romagnuolo ha rivelato che è stato lo stesso Salvini a farle una telefonata, per dirle che l’assessore lo avrebbe fatto Mazzuto e non lei ,“prima eletta”. E di aver accettato solo perché glielo chiedeva il leader nazionale del partito.

“Abbiamo appurato che l’assessore Mazzuto ha fatto poco o nulla – ha detto Aida Romagnuolo - anche perché lui ha lavorato in piena autonomia, senza coinvolgere in nessuna iniziativa né me né Calenda, tanto che non sappiamo nemmeno dove sia ubicato il suo assessorato, in quanto non ci han mai invitato”.

La doccia che ha fatto traboccare il vaso, ha poi precisato, è stata la presentazione di un emendamento alla Legge di Bilancio, fatta dal senatore dem Nannicini, su spinta del Pd molisano, per garantire la mobilità in deroga agli ex lavoratori Ittierre. Cosa che doveva essere un compito preciso del Governo gialloverde, ha rincarato Calenda.

“Si deve dimettere da assessore – ha alzato il tiro Romagnuolo - perché se deve continuare a fare l’assessore la prossima volta si deve candidare, deve fare la campagna elettorale, deve girare il Molise, deve pagare le spese e poi vediamo se riesce a racimolare qualche voto. Naturalmente questa indicazione Toma non può non ascoltarla – ha precisato – perché diversamente ci saranno ripercussioni anche all’interno della maggioranza”.

Loro invece, ha anticipato, resteranno nella Lega per far crescere il partito. Cosa che il “forzista Mazzuto", le due leghiste lo hanno definito così, non ha fatto.

