Mazzuto, ecco il documento di sfiducia politica firmato da 10 consiglieri

Consiglio regionale al via, le due esponenti leghiste abbandonano la riunione di maggioranza nel corso della quale è stato chiesto un passo indietro

CAMPOBASSO. Hanno abbandonato la riunione di maggioranza in malo modo le due esponenti leghiste che hanno aperto una crepa nella Lega e anche nella parte consiliare che sostiene l’Esecutivo Toma.

Il tentativo di ricomporre, partito dal presidente della Regione, ha trovato la porta sbarrata. E Mena Calenda e Aida Romagnuolo commentano: le cose sono cambiate, dovranno prenderne atto.

La mozione porta dieci firme, come già anticipato, e quindi dieci voti. I due Pd, i 6 del Movimento 5 Stelle e quelli delle due esponenti della Lega che hanno aperto il fronte critico interno.

La mozione originaria, emanazione Pd, è stata integrata con le osservazioni di Calenda e Aida Romagnuolo. Un atto politico, non tecnico, visto che la mozione di sfiducia non esiste nel Regolamento né nello Statuto posto che il ‘potere’ di nomina e di revoca degli assessori spetta solo al presidente Toma.

Nella mozione si chiede al governatore di “valutare le condizioni politiche per la permanenza nell’incarico di assessore regionale”.

Si parte dal momento storico nel quale il Molise si trova a gestire la programmazione economica, dalle dichiarazioni rese in aula dall’assessore esterno Mazzuto “del tutto opposte a quelle degli altri consiglieri regionali che hanno comunque dichiarato di mettere gli interessi del Molise innanzitutto” e quelle “sugli sprechi della Regione Molise a cui un assessore nelle sue funzioni deve proporre soluzioni e non scagliarsi contro in quanto prerogativa del suo incarico esterno”.

Ma il nocciolo della questione è tutto nell’operatività di Mazzuto che “nel suo incarico ha generato numerose inefficienze riguardanti la gestione delle crisi aziendali, in particolare la mancata richieste di proroga degli ammortizzatori in deroga con riferimento alla situazione Ittierre; ha affermato che sussistono sprechi e inefficienze nella Regione autoaccusando il suo governo regionale con grane e grave imbarazzo istituzionale e politico”.

Motivi validi per esprimere (e non chiedere) la sfiducia politica nei confronti dell’assessore esterno nel ricoprire l’incarico.

