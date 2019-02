Esplode l’orgoglio molisano: in regione più amore per la propria terra che nel resto d’Italia

Secondo un’indagine della Fondazione Hruby, sul rapporto tra gli italiani e il loro patrimonio culturale. Il dato, al di sopra della media nazionale, ribalta ancora una volta il tormentone ‘Il Molise non esiste’

CAMPOBASSO. Altro che ‘Il Molise non esiste’. Il tormentone secondo alcuni già 'demodé'. Il Molise, insieme al Lazio e all’Umbria è la regione italiana dove i residenti dimostrano un maggior amore per la propria regione, con una media dell'8,36%. Superiore al 7,23% del Nord-Ovest e al 7,52% del Sud.

Vuoi perché ne abbiamo sentito di ogni, da “Campobasso mi sembra un posto sfigato” di ‘Joe Bastianic’ a Masterchef, a “Se non vuoi comparire vai a Campobasso”, di Pio e Amedeo al Festival di Sanremo, all’ironico (e come potrebbe essere diversamente?) “Campobasso is the New Dubay” di Alessandro Cattelan. Passando per “Il Molise mi sembra un posto bruttissimo” di Nina Moric. Che più di tutte le frasi sul Molise ha fatto scatenare il popolo del web.

In Molise no. Anzi, secondo la ricerca della Fondazione Hruby, 'Il tesoro più grande. Come gli italiani pensano, tutelano e valorizzano il patrimonio culturale' realizzata dall'Istituto Astra Ricerche, a quanto pare è esploso ‘l’orgoglio molisano’. Come ci vedono fuori dal Molise, invece, è un altro paio di maniche.

C.S.

