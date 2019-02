Ex Ittierre, emendamento Nannicini irricevibile. Ortis: no a false speranze per gli ex lavoratori Ittierre

Il senatore del Movimento 5 Stelle spiega perché è stato respinto dalla Commissione programmazione economica: non ci sono coperture certe, chi ha presentato l’emendamento lo sa o dovrebbe saperlo

ISERNIA. Nessuna bocciatura ma inammissibilità dell’emendamento presentato dal senatore Nannicini (Pd) con il quale si puntava ad ottenere una proroga di 12 mesi della mobilità in deroga per gli ex Ittierre.

Chiamato in causa (seppur senza fare nomi) da Micaela Fanelli, il senatore molisano Fabrizio Ortis spiega che "l’emendamento n. 28.4 (testo 2) del senatore Nannicini al DDL 1018 - 'Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni' è stato respinto prima dalla Commissione programmazione economica-bilancio in quanto inammissibile ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione che stabilisce come lo Stato assicuri l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. Successivamente, nell’aula del Senato, l’emendamento è stato respinto sulla scorta di un parere negativo della Commissione bilancio dovuto al fatto che mancava la relazione tecnica ad hoc, mancanza motivata dall’ assenza di coperture certe".

Il portavoce in Senato del Movimento 5 Stelle inoltre sottolinea come "un conto sia non poter votare su un argomento, altro dover semplicemente prendere atto dell’efficacia ridotta di un voto che non avrebbe modificato la finestra temporale del beneficio, ma sarebbe stato discriminante per altri. Come parlamentari del Molise – conclude Ortis - siamo sempre disponibili ad ascoltare le esigenze del territorio e a farvi fronte per il bene dei cittadini, ma diciamo no, forte e chiaro, alla presentazione mediatica di soluzioni puramente strumentali che anche i proponenti sanno essere assolutamente irricevibili. Questo governo sta facendo tutto il possibile per aiutare chi versa in condizioni di bisogno, ma la risorse a disposizione non sono certo infinite e questo, chi ha presentato quell’emendamento, lo sa o dovrebbe saperlo".

