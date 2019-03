Primarie Pd, il gran giorno è arrivato: si vota domenica, 80 seggi in tutta la regione

Gli elettori chiamati a scegliere i segretari. In corsa per il nazionale Giachetti, Martina e Zingaretti; per il regionale Buono, Durante e Facciolla. L'elenco dei seggi, aperti dalle 8 alle 20, disponibile sul sito del Partito Democratico

CAMPOBASSO. Il gran giorno del Partito Democratico (e del centrosinistra) è arrivato: domenica 3 marzo, dalle 8 alle 20 seggi aperti per l’elezione dei segretari regionale e nazionale.

Per le Primarie, sono stati allestiti 80 seggi allestiti in tutto il Molise (reperibili sul sito pdmolise.it)

Oltre 250 volontari, tra presidenti e scrutatori, saranno impegnati per garantire il regolare svolgimento della consultazione. Per l’elezione del segretario e dell’assemblea nazionale e regionale del Partito Democratico, potranno votare tutti i cittadini che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del PD e di sostenerlo alle prossime elezioni.

Per votare sarà necessario esibire il documento di riconoscimento e la tessera elettorale. I non iscritti al Pd dovranno pagare un contributo simbolico di due euro, mentre gli iscritti non saranno tenuti a farlo. Gli elettori riceveranno due schede: una per il congresso nazionale, l’altra per il regionale, sulla quale troveranno i nomi dei tre candidati alla segreteria che hanno ottenuto più voti alla convenzione. Votando il candidato segretario, si sceglierà anche la lista a lui collegata per eleggere i delegati che entreranno a far parte dell’Assemblea nazionale e regionale.

Per la segreteria nazionale si sfidano Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti; per il regionale sono, invece, in campo Stefano Buono, Michele Durante e Vittorino Facciolla.

