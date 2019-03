Cerro al Volturno, il polo scolastico intercomunale diventa realtà

Presentato stamattina il progetto alla presenza degli assessori regionali Niro e Di Baggio: un’opera da quasi 4 milioni di euro

CERRO AL VOLTURNO. Il polo scolastico intercomunale a servizio dei comuni di Cerro al Volturno, Acquaviva d’Isernia e Pizzone, diviene realtà. Dopo la concessione del finanziamento per la realizzazione della struttura da parte della Regione Molise, è ora di far conoscere e svelare al territorio il progetto ufficiale della nuova ed imponente struttura scolastica, moderna e completamente antisismica.

L’opera è stata esposta durante un incontro organizzato questa mattina dal sindaco di Cerro al Volturno, Remo Di Ianni, all’interno dell’aula consiliare del Comune di Cerro al Volturno. Dopo alcuni brevi saluti telefonici da parte del presidente della Regione Molise Donato Toma, che non ha potuto essere presente a causa di impegni istituzionali, anche gli assessori regionali Roberto Di Baggio e Vincenzo Niro hanno mostrato grande soddisfazione per il progetto e rimarcatone l’importanza: l’opera avrà un costo di quasi 4 milioni di euro e prevede l’abbattimento della vecchia struttura e la ricostruzione della nuova, che consta di due lotti, uno per la scuola vera e propria e l’altro per gli impianti sportivi che andranno a completare il polo già rimodernato dall’amministrazione Di Ianni.

Evento storico per la collettività non solo di Cerro, Pizzone ed Acquaviva ma per tutta la valle del Volturno: la popolazione scolastica è, infatti, in aumento, e un edificio di questo calibro servirà a rendere l’esperienza scuola confortevole per i tanti bambini e per tutto il personale.

