Primarie Pd, buona l'affluenza. In fila al seggio spuntano anche Battista e Frattura

Buona la partecipazione registrata fino ad ora negli 80 seggi dove si può esprimere la propria preferenza per i candidati alla segreteria regionale e nazionale

CAMPOBASSO. Una buona affluenza, dicono dai seggi i presidenti mentre sono indaffarati con la compilazione delle schede da far sottoscrivere agli elettori che da stamattina si sono messi in fila per partecipare alle primarie del Partito Democratico.

Un parametro della partecipazione può essere fornito dal dato del seggio di piazza Municipio a Campobasso dove, da questa mattina alle 8 fino alle 14 circa, si sono recate a votare circa 300 persone, complice probabilmente anche la bella giornata di sole, con temperature primaverili.

In fila al seggio, questa mattina intorno alle 13, anche il sindaco di Campobasso, Antonio Battista. Poco dopo è arrivato anche Paolo di Laura Frattura, ex presidente della Giunta regionale e ‘sponsor’ del candidato Vittorino Facciolla, che si è fermato a scambiare due chiacchiere con il consigliere comunale Lello Bucci (di spalle, ndr).

Giovani ma anche tanti ‘diversamente giovani’ che stanno partecipando in queste ore all’elezione dei segretari regionale e nazionale del Partito Democratico.

Anche ad Isernia (nella foto, ndr) e Termoli l'affluenza che si è registrata fino all'ora di pranzo fa ben sperare in una partecipazione importante del 'popolo del centrosinistra' a questo appuntamento rilevante e non solo per il Partito Democratico del Molise

