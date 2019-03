Primarie Pd, seggi chiusi e grande partecipazione: oltre 10mila in fila per scegliere i segretari

Dalle 8 alle 20 di oggi, 3 marzo, in 80 seggi della regione, il ‘popolo dem’ ha partecipato alle ‘elezioni’ per l’individuazione dei futuri leader, regionale e nazionale

CAMPOBASSO. Qualche ritardatario ancora in coda, ma dalle ore 20, negli 80 seggi dislocati sull’intero territorio regionale, non si può votare più. Le Primarie del ‘popolo dem’ aperte agli elettori che si riconoscono nel centrosinistra però, dalle prime indiscrezioni, sarebbero andate molto bene. Di certo ben oltre le previsioni della vigilia e i 'fatti politici' che ne hanno segnato l'ultimo anno.

Da fonti beneinformate si parla di oltre 10mila persone (dato assolutamente approssimativo, al momento) che si sarebbero recate ai gazebo per indicare il futuro segretario regionale del Partito Democratico del Molise, i componenti dell’assembla regionale e il leader nazionale del Pd.

Nel 2014, quando si contendevano il ruolo di segretario regionale del Pd Micaela Fanelli e Laura Venittelli, si recarono alle urne 16.884 persone. Di queste il 55% votò per l’allora sindaco di Riccia (9340 voti) e il 44,5% per la parlamentare termolese ( 7554 voti). Certo, per il Pd era un altro 'momento politico': il centrosinistra aveva appena vinto le elezioni regionali (dopo 11 anni di strapotere del centrodestra) e proprio un esponente del Pd, scelto attraverso le Primarie, era diventato presidente della Regione Molise.

Intanto, sui social network si è diffusa la foto di un gruppo di migranti in coda al gazebo di piazza Municipio, che ha suscitato perplessità e commenti polemici.

LO SPOGLIO

Le operazioni di spoglio inizieranno a breve (per i gazebo di Campobasso, pare che non si comincerà prima delle 22). I prossimi aggiornamenti non appena ci saranno i primi dati certi. Sul nazionale, Nicola Zingaretti si avvia a stravincere con oltre il 70% dei voti. Martina non supera il 18%, Giachetti di poco sopra il 12%.

Il dato di FROSOLONE arriva per primo e consegna il primo punto a Facciolla: su 137 votanti, Facciolla 106 (lista Democratici per Facciolla 87 voti - lista Unione per Facciolla 7 voti); Buono 11; Durante 18; Nulla 1; Bianca 1

