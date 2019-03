Isernia: centrodestra pronto allo sprint con un’unica lista, ecco i nomi

Da Palazzo San Francesco ben 4 candidati in corsa. Centrosinistra in difficoltà a riempire tutte le dieci caselle

ISERNIA. Una sola lista, la più competitiva possibile, per evitare confusione tra gli amministratori chiamati a votare e dimostrare la massima compattezza. Ha chiuso i giochi ieri sera il centrodestra per le elezioni provinciali del 24 marzo: la lista ‘Insieme in provincia’, che sarà presentata stamani con due ore di anticipo rispetto alla scadenza di mezzogiorno, mette insieme, sulla falsariga delle Regionali del 2018, tutte le anime della coalizione. E il Comune di Isernia esprime ben 4 candidature, ovvero Roberto Di Pasquale, Vittoria Succi, Rita Di Pilla e Mario Antonelli.

I nomi: 2 per Forza Italia, l'uscente Roberto Di Pasquale (eletto in quota centrosinistra, ma uomo dell’assessore azzurro Roberto Di Baggio) e il consigliere al Comune di Longano Angelo Monaco; 2 per i Popolari, con la consigliera al Comune di Isernia Vittoria Succi e il sindaco di Pescolanciano Manolo Sacco; 1 per Orgoglio Molise, con il consigliere di Venafro Alfonso Cantone; 1 per l’Udc, con il vicesindaco di Agnone Linda Marcovecchio; 1 per la Lega con Gabriella Di Nardo, consigliera a Castel San Vincenzo; 2 in quota Iorio per il Molise/Fratelli d’Italia, con i consiglieri a Palazzo San Francesco Rita Di Pilla e Mario Antonelli, capogruppo di ‘Isernia in Comune’, la lista civica del sindaco Giacomo d’Apollonio, di cui è considerato uomo di fiducia; 1 in quota Comune di Venafro, il consigliere provinciale uscente Fabrizio Tombolini.

La lista parte assolutamente da favorita, visto che Isernia e Agnone sono amministrazioni chiaramente di centrodestra e che il rinnovo del Consiglio provinciale, per effetto della legge Delrio, avviene col meccanismo del voto ponderato che attribuisce un peso specifico maggiore ai quattro comuni più grandi (Isernia, Venafro, Agnone e Frosolone).

Sul fronte opposto del centrosinistra, la lista dovrebbe chiudersi a sei persone: di sicuro ci saranno gli uscenti Cristofaro Carrino (vicepresidente in carica, di Frosolone) e Daniele Saia (Agnone), oltre alla consigliera isernina del Pd Fabia Onorato. A mezzogiorno, come detto, la deadline per la presentazione delle candidature.

L’elezione dell’assise – che sarà rinnovata per buona parte, non essendosi ricandidati 6 uscenti su 10 come Salvatore Azzolini, Gianni Fantozzi, Mike Matticoli, Pasquale Barile, Roberto Amicone e Giovanni Tesone, anche per motivi di riequilibrio tra i vari partiti di appartenenza – non interesserà invece la figura del presidente. Il vertice in carica, Lorenzo Coia, è legato all’esito delle amministrative di maggio a Filignano, comune in cui riveste il ruolo di sindaco. Se non dovesse essere riconfermato o rinunciare a candidarsi, decadrebbe dalla presidenza di via Berta.

