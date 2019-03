Isernia, presentate le liste: parte la sfida per le Provinciali

Dieci candidati per il centrodestra, sette per il centrosinistra. Sindaci e consiglieri tornano al voto il 24 marzo per eleggere la nuova assise dell’ente di via Berta



ISERNIA. Dieci candidati per il centrodestra e sette per il centrosinistra: presentate le due liste in campo per il rinnovo del Consiglio provinciale di Isernia, in programma domenica 24 marzo.

I primi a presentare la squadra sono stati gli esponenti del centrodestra che alla fine sono riusciti a trovare la quadra e designare i candidati che parteciperanno alle consultazioni con la lista che ha lo stesso nome di quella presentata a Campobasso lo scorso ottobre, 'Insieme in Provincia'. Schiera due esponenti di Forza Italia - che cede un posto dei tre a Tombolini - due rappresentanti di Popolari per l'Italia e Fratelli d'Italia, uno invece per Udc, Orgoglio Molise e Lega,assecondando così la giusta rappresentanza del territorio.

Sette i candidati per il centrosinistra con la lista ‘Insieme per la Provincia', che vede in campo 4 donne e tre uomini, tra cui gli uscenti Cristofaro Carrino e Daniele Saia.

LE LISTE

‘Insieme in Provincia’

Forza Italia:

1- Di Pasquale Roberto (Isernia)

2- Monaco Angelo (Longano)

Venafro:

3- Tombolini Fabrizio (Venafro)

Popolari per l’Italia:

4- Sacco Manolo (Pescolanciano)

5- Succi Vittoria (Isernia)

Fratelli d’Italia:

6- Di Pilla Rita (Isernia)

7- Antonelli Mario (Isernia)

Udc:

8- Marcovecchio Linda (Agnone)

Orgoglio Molise:

9- Cantone Alfonso (Venafro)

Lega:

10- Di Nardo Gabriella (Castel S. Vincenzo)

‘Insieme per la Provincia

Cristofaro Carrino (Frosolone)

Fabia Onorato (Isernia)

Daniele Saia (Agnone)

Michela Fardone (Macchia d’Isernia)

Pierluigi Pacitti (Filignano)

Giuseppina Caturano (Agnone)

Marilena Santovito (San Pietro Avellana)

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 del 24 marzo, nel seggio che sarà allestito nella sede di via Berta. Alle urne sono chiamati sindaci e consiglieri comunali in carica nei municipi della provincia. Sono eleggibili i sindaci e i componenti del Consigli comunali in carica. L’elezione del Consiglio avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste composte da un numero di candidati non superiore ai dieci da eleggere e non inferiori alla metà degli stessi.

Deb. Div.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale