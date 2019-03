Molise popolo di pensionati: prima regione italiana per domande con ‘Quota 100’

In proporzione al numero di abitanti. Al 28 febbraio all’Inps presentate già 654 domande, ma il dato è in continuo aumento



CAMPOBASSO. Molise popolo di pensionati? Forse sì, considerando che la regione è la prima in Italia per numero di domande di pensione con ‘Quota 100’. Ovviamente in relazione al numero degli abitanti.

Secondo Alberto Brambilla, presidente del Centro studi e ricerche itineranti previdenziali, il dato del Molise è da considerare record. Al 28 febbraio, giorno dell’ultima rilevazione ufficiale, all’Inps erano già state presentate 654 domande, ma il dato è in continuo aumento.

E’ però percentualmente, e non certo in termini numeri assoluti, che il Molise è primo, con 2,12 domande per ogni mille abitanti, davanti a Sardegna (1,9), Abruzzo (1,89), Basilicata (1,84) e Sicilia (1,64). Al contrario, le regioni che ne hanno fatto meno richiesta (sempre in proporzione agli abitanti) sono il Trentino (0,77), la Lombardia (0,88) e il Piemonte (1,02).

