Nuova vita ai borghi con i soldi delle multe per abusi paesaggistici: idea vincente dell’assessore Di Baggio

Il bando e la modulistica disponibili sul sito della Regione Molise. Trentamila euro il contributo massimo ammissibile per consentire a tutti i Comuni di poter beneficiare dei finanziamenti che sono il frutto delle somme riscosse a titolo di sanzioni per abusi in violazione delle orme paesaggistiche

CAMPOBASSO. Una idea innovativa, che porta la firma dell’assessore Roberto Di Baggio. E così è già stato approvato il bando pubblico per l’assegnazione dei contributi straordinari ai Comuni che serviranno alla salvaguardia, al recupero e alla riqualificazione degli immobili di valore paesaggistico.

I fondi che saranno assegnati ai Comuni erano ‘fermi’ nei bilanci e l’assessore Di Baggio ha fiutato il modo per recuperarli e utilizzarli.

“Si tratta di somme riscosse dalla Regione Molise a titolo di sanzioni per abusi commessi in violazione di norme paesaggistiche – spiega Di Baggio - e che fino ad oggi restavano inutilizzate in Bilancio, mentre i nostri borghi, spesso annoverati tra i più belli d’Italia, a causa di ristrettezze delle casse comunali non potevano progettare nemmeno piccoli interventi di restyling per aspirare a riconoscimenti nazionali o semplicemente per migliorare la vivibilità dei residenti. Questo progetto innovativo, che subito ha avuto la piena condivisione del Presidente e a cui la struttura ha lavorato con una celerità ammirevole, nasce proprio per restituire alla collettività le somme che la stessa ha versato alla Regione Molise sotto forma di interventi mirati sul territorio a salvaguardia e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate”.

Un tetto massimo di 30mila euro, proprio per consentire a tutti gli Enti locali, soprattutto a quelli più piccoli che si trovano ad affrontare le maggiori difficoltà per carenza di fondi e quindi di fatto sono impossibilitati a progettare ed eseguire interventi sul territorio, di poter beneficiare di un finanziamento che, come spiega ancora l’assessore, “ può significare tanto, in un paesaggio tanto parcellizzato come il nostro fatto di piccole realtà disseminate in luoghi difficili ma di una bellezza straordinaria. E’ un progetto innovativo per la nostra regione, messo a punto in soli 90 giorni: il Molise esiste, in Regione lo sappiamo bene, lo amiamo e lavoriamo in silenzio per renderlo, ove possibile, migliore”.

Il bando pubblico per l’assegnazione dei contributi straordinari ai Comuni per la riqualificazione degli immobili e delle aree degradate, secondo quanto stabilito con la Delibera di Giunta n. 570 del 18 dicembre 2018 è stato approvato con determina n.807 dello scorso primo marzo. Via libera alla presentazione dei progetti, da parte dei Comuni, per promuovere il recupero e la riqualificazione di aree ed immobili che risultino di valore significativo sotto il profilo paesaggistico beneficiando di finanziamenti regionali.

Il bando completo e la modulistica sono disponibili sul sito www.regione.molise.it.

