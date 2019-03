Il ‘colpaccio’ della PlanetCall Direct: si aggiudica il bando per il call center de ‘La Sapienza’

Una nuova e importante sfida per l’azienda molisana, la soddisfazione dell’amministratore Luca Mastrangelo: la gestione avverrà tutta in regione, con giovani operatori molisani, in prevalenza donne

CAMPOBASSO. La ‘Planetcall Direct’ si è aggiudicata il bando per la gestione del Contact Center dell’Università La Sapienza di Roma.

L’azienda molisana ha vinto un bando nazionale per la gestione del servizio informativo generale dell’ateneo: un servizio, che sarà erogato in collaborazione con il personale di ‘InfoSapienza’, rivolto ai circa 112mila gli studenti iscritti ma anche al personale docente, a tutte le persone e le aziende che quotidianamente hanno rapporti con il più grande e prestigioso ateneo romano.

“Poter condurre questo servizio per conto di uno degli atenei più antichi e autorevoli d’Europa rappresenta per noi un traguardo importante. La lavorazione sarà gestita interamente dal Molise e da giovani operatori molisani, in prevalenza donne – ha spiegato l’amministratore Luca Mastrangelo – una commessa importante che ci permetterà di aumentare il know how aziendale per poter competere sul mercato nazionale dei servizi complessi e multilivello”.

Una nuova sfida, dunque, per la giovane azienda molisana, già affidataria del Centralino generale della Regione, con un alto livello di Customer Satisfaction.

“La mission della nostra azienda – ha concluso Luca Mastrangelo – che nell’ultimo anno ha acquisito e sta gestendo anche il CUP della Asl di Vibo Valentia, resta quella di crescere a livello nazionale e di mantenere la sua sede e i suoi lavoratori in Molise. Crediamo che il nostro contesto territoriale abbia grandi potenzialità di crescita nell’ambito dei servizi in remoto; e che questo possa essere un settore che può contribuire alla sua crescita economica, professionale e culturale”.

