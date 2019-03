Dispersione scolastica, l’annuncio di Salvini: fondi al Molise, individuati i comuni

Lo prevede un decreto interministeriale, finalizzato a contrastare la povertà educativa minorile

CAMPOBASSO. Cinquanta milioni di euro disponibili per le scuole di 292 aree d’Italia, per la lotta alla povertà educativa minorile e alla dispersione scolastica.

Aree individuate con un decreto interministeriale firmato dai ministri dell'Istruzione Marco Bussetti, dell'Interno Matteo Salvini e della Giustizia Alfonso Bonafede.

Come ha annunciato Salvini i fondi del ‘Pon Scuola 2014-2020’ serviranno per finanziare progetti didattici nelle scuole per contrastare la dispersione scolastica anche coinvolgendo enti, associazioni, strutture di promozione sociale e federazioni sportive.

Al momento sono state indicate le prime regioni dove sono stati individuati i comuni che beneficeranno del contributo: il Molise, appunto, insieme a Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In Molise sono stati selezionati 7 comuni: Campomarino, Casacalenda, Castelmauro, Cercemaggiore, Larino e Montenero di Bisaccia in provincia di Campobasso; Montaquila in provincia di Isernia.

