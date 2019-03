Sanità, parla Bregantini: no a sterili polemiche sul commissario, si pensi ai problemi della gente

L’intervento del vescovo di Campobasso-Bojano, che rilancia sul tema dell’integrazione tra Cardarelli e Cattolica, per un servizio di qualità offerto alle persone meno abbienti

CAMPOBASSO. Sanità, il vescovo di Campobasso-Bojano Giancarlo Bregantini invita a dare priorità alle necessità dei territori periferici, più che alle competenze relative alla figura del commissario.

Una posizione contenuta in un intervento pubblicato sulla rivista ‘Molise insieme’, in via di pubblicazione, anticipato dall’Ansa. “Si sono persi mesi e mesi – ha scritto Bregantini - tempo utilissimo perduto in vaghe e sterili polemiche per la miopia di una certa forza politica, che non sa guardare bene alle reali necessità della nostra gente, ma pensa che certi schemi pregiudiziali siano più importanti della realtà”.

Per il vescovo, invece, vanno coinvolti i sindacati, rimotivati gli operatori sanitari, per abbattere con una maggior produttività le lunghe liste d'attesa, che penalizzano soprattutto i poveri e i meno abbienti. “I ricchi – ha precisato - sanno comunque come curarsi''.

Quindi sull’integrazione tra sanità pubblica e privata. “Il pubblico – ha scritto Bregantini - non sia mai in concorrenza con il privato. Si operi invece in una ottica di efficienza dei due servizi. Perciò il privato non deve sostituire il pubblico. Ma ben convenzionato sia integrativo e non sostitutivo''.

Posizione che rilancia l’idea dell’integrazione tra Cardarelli e Cattolica-Fondazione Giovanni Paolo II, possibile “volano per l'intero comparto regionale e stimolo ed integrazione (e non sostituzione) anche delle realtà periferiche''.

