Giornata internazionale della donna, l’augurio della Regione e le iniziative della Fondazione Giovanni Paolo II

In occasione dell'8 marzo arriva il messaggio del presidente della Giunta regionale Donato Toma. Intanto domani saranno attivati i servizi gratuiti di estetica oncologica

CAMPOBASSO. «Passare dalla mera evocazione di un evento celebrativo alla considerazione di quanto sia stato realizzato in Molise per la tutela dei diritti delle donne nei diversi settori di competenza regionale: penso sia questo il modo migliore, al netto di enfasi e retorica, per far sentire alle donne molisane la vicinanza delle istituzioni e salutarle nella ricorrenza della loro festa”. A Parlare è il presidente della Regione Molise Donato Toma che afferma- “Sono fermamente convinto che la piena emancipazione di ogni persona, senza nessuna distinzione di genere, passi, in primis, attraverso una partecipazione attiva al mondo del lavoro e, poi, dando risposte puntuali alle aspettative delle donne in relazione al loro vissuto quotidiano: salute, cultura, sport, tempo libero, includendo anche l’offerta diffusa di servizi di qualità.

A tal proposito, reputo sia fondamentale dare impulso alle politiche attive del lavoro, non disgiunte da quelle dell’istruzione e della formazione, per contrastare il fenomeno della disoccupazione femminile e creare le condizioni affinché le donne possano avere maggiori e migliori occasioni d’inclusione nel mondo del lavoro. Le politiche regionali- continua Toma- hanno focalizzato, inoltre, l’interesse sulla questione della violenza contro le donne che, negli ultimi anni, ha subito un incremento in termini quantitativi anche in Molise.

Intanto l’ufficio della consigliera di parità della Regione Molise, rappresentato dall’avvocato Pina Cennamo, ha aderito alle celebrazioni attraverso la partecipazione a diversi eventi. Tra questi il progetto “Non Solo Mimose”, manifestazione organizzata dal Comune di Oratino ai fini della promozione della giornata internazionale della donna.Un convegno ad hoc si svolgerà domani presso la sala consiliare del Comune di Oratino ed è previsto per le ore 17.30, anticipato da una piacevole sorpresa prevista alle ore 17 in piazza Rogati.

Infine alla Fondazione Giovanni Paolo II è stato attivato il servizio di Estetica oncologica in occasione della Festa della Donna trattamenti estetici gratuiti. Nonostante i trattamenti per curare il cancro diventino sempre più efficaci, sia in termini di curabilità che di sopravvivenza, i “segni” che lasciano sul corpo sono comunque presenti. Tutto ciò ha un impatto negativo sulla sfera psicologica e sociale delle persone in cura. Questo è molto più evidente per le donne che si sentono colpite nella loro identità femminile: infatti sentimenti d’insicurezza e di imbarazzo, legati al proprio corpo, sono più frequenti nel sesso femminile. È necessario prenotare presso il call center dell’Associazione APEO al numero 338 9010069.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale